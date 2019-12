Sicurezza stradale: Fava (Corte conti), sia materia di insegnamento scolastico

- "Ho accettato la nomina nel gruppo di lavoro per la ricostituzione della consulta sulla sicurezza stradale presso il Cnel perché reputo la sicurezza stradale uno dei più importanti indicatori della qualità della vita. Occorre attivarsi per inserire l'educazione stradale in tutte le scuole sin dal prossimo anno scolastico". Lo ha detto il giuslavorista Gabriele Fava, vicepresidente del consiglio di presidenza della Corte dei conti, commentando la sua nomina nel gruppo di lavoro del Cnel per la ricostituzione della consulta sulla sicurezza stradale nel quale figureranno anche i rappresentanti di Ministero dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, di Palazzo Chigi e di Isfort oltre ai consiglieri del Cnel. Fava ha dichiarato: "Rendere sicure le arterie stradali vuol dire anche contribuire a prevenire gli infortuni in itinere sul lavoro. Se registriamo ancora così tanti morti non si può più rinviare. Parlamento e il governo, nel rispetto delle agende istituzionali, diano avvio all'esame delle proposte di legge presentate del Cnel, scaturite peraltro, da un ciclo di audizioni ed espressione delle parti sociali e forze produttive rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". (segue) (Ren)