Sicurezza stradale: Fava (Corte conti), sia materia di insegnamento scolastico (2)

- Fava ha poi aggiunto: "Nonostante le tecnologie abbiano fatto enormi passi avanti si continua a morire per incidenti stradali. Una strage che ad ogni weekend assistiamo impotenti. Servono nuove regole e controlli adeguati ai cambiamenti ma anche la promozione di una nuova cultura civica che informi e responsabilizzi i conducenti di veicoli e i pedoni, sulla necessità del rispetto delle norme esistenti attraverso campagne di comunicazione sistematiche. La riforma del codice della strada, tranne qualche correttivo, è ferma al 1992". Infine, Gabriele Fava ha concluso: "Nel giro di pochi anni, tutto è cambiato, dai veicoli elettrici a quelli alternativi, l'incremento dell'uso delle biciclette, anche a pedalata assistita, nonché la diffusione di mezzi per la mobilità alternativa. Alle novità tecnologiche si aggiunge l'inadeguatezza delle infrastrutture locali e nazionali. Tranne che in pochi casi virtuosi il nostro Paese ha bisogno di un grande piano per la messa in sicurezza delle arterie stradali". (Ren)