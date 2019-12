Metro C: Raggi, a piazza Venezia stazione-museo. Ne parleremo con Mibact

- "Ci sono ancora molti step per il completamento della metro C. Adesso si scava fino a piazza Venezia e poi ci sarà necessariamente lo stanziamento per la stazione di Venezia e che non sarà una stazione semplice ma sarà sicuramente bellissima. Sono già stati rinvenuti alcuni reperti e anche quella sarà una stazione museo". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando all'interno del cantiere della stazione della metro C Amba Aradam-Ipponio visitata questa mattina insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. "Abbiamo necessità che tutto il governo sia al fianco di Roma Capitale: oltre al Mit chiederemo il sostegno del ministero dei beni culturali Perché oltre alla stazione San Giovanni vediamo che ogni stazione potrebbe diventare un museo. Si può immaginare un polo museale tra tutte queste stazioni, i reperti sono molto e davvero molto preziosi", ha concluso Raggi. (Rer)