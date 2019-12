Sicurezza Roma: operazione "Natale Sicuro", 2 arresti e una denuncia

- Rimane alta l’attenzione dei carabinieri di Roma sul fronte dei furti in appartamento, durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno. Tra la tarda serata del 24 e ieri pomeriggio, i carabinieri, impegnati nel piano straordinario di controllo "Natale Sicuro" hanno arrestato 2 persone, nel corso di due distinte operazioni, con l’accusa di furto in abitazione e denunciato una terza per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. Il primo a finire in manette, la sera della vigilia di Natale, è stato un 15enne di origini bosniache, già con precedenti, sorpreso dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in un appartamento di via Giulio Rubini, subito dopo aver asportato una cassaforte a muro contenente contente vari oggetti di valore. I militari hanno recuperato la cassaforte che è stata restituita al proprietario di casa che si trovava in vacanza fuori Roma e sequestrato vari arnesi da scasso. Il 15enne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza per i minori. Il giorno di Natale, invece, sempre i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in via Francesco Tovaglieri, nei pressi del Parco di Tor Tre Teste, hanno notato un’auto con un uomo a bordo che, alla vista della “gazzella” ha accennato ad una fuga. Bloccato dopo pochi metri, i Carabinieri lo hanno perquisito, un cittadino romeno di 46 anni, già con precedenti, lo hanno trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Occultato nell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto uno zaino contenente 2 passamontagna e vari attrezzi da scasso. Per il 46enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Ieri pomeriggio, infine, i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 49enne, residente in provincia di Latina e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in un appartamento in via Rasella. La proprietaria di casa, momentaneamente fuori Roma poiché in vacanza, ha ricevuto l’allarme sul proprio smartphone, vedendo dalle immagini della telecamera del sistema di videosorveglianza installata il ladro all’opera ed ha subito chiamato al 112. I carabinieri intervenuti in pochi minuti hanno bloccato il ladro mentre usciva dal portone dello stabile. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Rer)