Turchia: salario minimo sale a 391 dollari al mese

- Il salario minimo in Turchia salirà a 2.324 lire al mese (circa 391 dollari) nel 2020. Lo ha stabilito un’apposita commissione di 15 membri guidata dal ministro della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi sociali, Zehra Zumrut Selcuk, come riporta il quotidiano “Hurriyet”. Selcuk ha spiegato che il tasso d’inflazione era stimato al 12 per cento alla fine dell’anno. “Aumentandolo di tre punti, abbiamo mantenuto la nostra permesso e non abbiamo consentito che i nostri lavoratori venissero colpiti dall’inflazione”. Il salario minimo è aumentato così di 15 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La commissione è composta da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e del governo. Lo scorso mese la Confederazione dei sindacati turchi (Turk-Is) aveva chiesto che il salario minimo venisse aumentato a oltre 434 dollari al mese.(Tua)