Monza: incidente sul lavoro per operaio 49enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle e 8.30 odierne presso un'azienda di Lissone di via Miglio, un elettricista del 70 residente ad Agrate Brianza dipendente di altra ditta, mentre effettuava dei lavori autorizzati, è stato colpito alle gambe, accidentalmente, da alcuni bancali trasportati su un muletto. In seguito all'impatto, l'elettricista è caduto in terra sbattendo la testa; è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Monza. (Com)