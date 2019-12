Brasile: Bolsonaro promulga legge che rende reato istigazione al suicidio su internet

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha promulgato nella tarda serata di ieri, 26 dicembre, la legge che criminalizza il reato di istigazione all'autolesionismo e al suicidio a mezzo internet o social network. Il testo è stato pubblicato sull'edizione di oggi, 27 dicembre, della Gazzetta ufficiale. La proposta prevede una pena specifica da 6 mesi a 2 anni di carcere per coloro che incoraggiano il suicidio o l'autolesionismo, indipendentemente dal fatto che la vittima metta in pratica gli atti. Se il crimine è commesso contro giovani di età inferiore a 14 anni o con handicap mentale, le condanne per l'autore vanno da due a otto anni in caso di autolesionismo o da sei a venti anni nel caso di suicidio. (Brb)