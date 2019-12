Milano: Caritas, con fondo "diamo lavoro" riqualificati 253 disocupati

- Più della metà dei disoccupati che ha avuto accesso al Fondo Diamo Lavoro ha trovato un impiego subito dopo il tirocinio. Tutti gli altri sono stati riqualificati e le loro domande sono state inserite in un date base cui hanno accesso direttamente oltre un centinaio di aziende partner del progetto. È quanto emerge dagli ultimi dati del Fondo Diamo Lavoro, lo strumento di politica attiva del lavoro di Caritas Ambrosiana che ha raccolto l'eredità del Fondo Famiglia Lavoro. Su 129 tirocini giunti a conclusione, 67 (il 51 per cento) si sono trasformati in contratti di assunzione a volte anche a tempo indeterminato presso la stessa azienda in cui era avvenuta la formazione o in un'altra impresa partner del progetto. Altri 75 percorsi si sono interrotti prima del termine, in 24 casi perché il beneficiario è riuscito nel frattempo a trovare un impiego stabile. Altri 49 tirocini sono ancora in corso. Complessivamente, dunque, il Fondo ha potuto attivare 253 percorsi grazie a 898.025 euro raccolti da fedeli, cittadini, parrocchie e fondazioni benefiche. Gli "esperti del lavoro" hanno potuto profilare 902 candidati i cui curricula sono stati caricati sulla piattaforma on line cui hanno accesso le aziende che si sono fino ad oggi accreditate: 108 imprese del territorio di vari settori. (segue) (Com)