Milano: Caritas, con fondo "diamo lavoro" riqualificati 253 disocupati (2)

- "Nell'ultimo Discorso alla città e alla diocesi "Benvenuto, futuro!" pronunciato recentemente per la festa di sant'Ambrogio, l'Arcivescovo Mario Delpini ci invita anche sui temi del lavoro ad essere coraggiosi e fiduciosi – commenta Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Ebbene nonostante le difficoltà oggettive del mercato, il Fondo Diamo Lavoro si sta rivelando, dicendola con l'Arcivescovo, "un germoglio di speranza promettente", tanto per lavoratori in cerca di riqualificazione tanto per imprenditori intraprendenti e creativi". Il Fondo Diamo Lavoro nasce dall'esperienza del Fondo Famiglia e Lavoro voluto all'inizio della crisi nel 2008, dall'allora Arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Dopo una prima e seconda fase, principalmente ridistributiva, nel 2016 per volere del successore di Tettamanzi, il cardinale Anglo Scola, il nuovo Fondo è diventata sempre meno una misura emergenziale. Con l'Arcivescovo, mons. Mario Delpini, il Fondo ha assunto le caratteristiche di una misura ordinaria di politica attiva del lavoro. (segue) (Com)