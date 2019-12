Milano: Caritas, con fondo "diamo lavoro" riqualificati 253 disocupati (4)

- Se ne esistono i presupposti l'esperto del lavoro propone al candidato un tirocinio in una delle aziende partner. Il percorso di formazione può durare dai 3 ai 6 mesi durante i quali il lavoratore percepisce un'indennità mensile di 500 euro più i buoni pasto a totale carico del Fondo. L'esperto del lavoro può anche offrire, in accordo con il candidato, percorsi differenziati: ad esempio, un periodo di formazione seguito dal tirocinio; opportunità di impiego attraverso le Agenzie per il Lavoro; inserimento diretto se il tuo profilo è in linea con eventuali opportunità di aziende aderenti. Nel caso del tirocinio formativo, un tutor segue poi tutto l'iter in azienda. Possono accede al Fondo disoccupati con figli a carico e a giovani fino ai 24 anni ancora conviventi con i genitori. (Com)