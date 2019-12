Puglia: Emiliano, stabilizzati precari della ricerca dell’oncologico di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualche anno fa, addirittura prima di diventare presidente della Regione, incontrai i ricercatori dell'Oncologico di Bari e constatai che non solo questa struttura stava per essere fusa col Policlinico dal punto di vista assistenziale, ma che tutto l'apparato di ricerca collegata all'oncologia che questi ricercatori rappresentavano stava per essere disperso, a causa anche di una produttività molto bassa”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo oggi alla firma del contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 5 anni, con la prospettiva del successivo inquadramento a tempo indeterminato, secondo la normativa speciale di reclutamento di cui all'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (norma di prima applicazione della cd. Piramide della Ricerca) del personale precario. In particolare i contratti riguardano n. 10 Ricercatori sanitari e n. 8 Collaboratori professionali di ricerca sanitaria. “Prendemmo un impegno allora nei confronti di queste persone per rilanciare la ricerca oncologica dell'unico Irccs Oncologico della Puglia e questa promessa oggi è stata mantenuta – ha proseguito Emiliano - È stata mantenuta anche grazie al lavoro del direttore generale Antonio Delvino e dei suoi collaboratori che, di concerto col ministero della ricerca e dell'università, hanno consentito un procedimento che porterà definitivamente alla stabilizzazione". (segue) (Ren)