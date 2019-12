Puglia: Emiliano, stabilizzati precari della ricerca dell’oncologico di Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente - ha aggiunto il presidente - questi ricercatori smetteranno di elemosinare borse di studio e di cercare una stabilità e offriranno tutta la loro energia ad un ‘impact factor’: la capacità di fare ricerca viene misurata con questo sistema che garantirà la sopravvivenza dell'Irccs Oncologico di Bari anche negli anni a venire. Ci sono giornate come queste che ti compensano di tutto il resto. Se avessi dovuto cedere all’opinione comune quando sono diventato presidente e non avessi tenuto la delega alla Sanità, forse non avremmo raggiunto questo risultato. La squadra è un elemento essenziale per far crescere la comunità, il gesto di oggi è coerente con una strategia più ampia che stiamo attuando”. “A questi - ha concluso Emiliano - ricercatori va il mio grazie per tutto quello che hanno fatto e che faranno a partire da oggi”. (Ren)