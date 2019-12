Metro C: Raggi, cittadini ci chiedono di arrivare a Saxa Rubra. Idea per noi interessante

- "La Metro C è il cantiere interno a una città più grande d'Italia. A poco meno di un anno torniamo qui per monitorare l'andamento dei lavori del cantiere". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando all'interno del cantiere della stazione della metro C Amba Aradam-Ipponio visitata questa mattina insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. "Ad agosto - aggiunge - abbiamo approvato il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, un progetto estremamente significativo che disegna uno scenario della mobilità di Roma da qui a 10 anni predisposto insieme ai cittadini, ai quali abbiamo visto come vogliono la città: la risposta è stata una richiesta molto complessa di trasporto su ferro. La Metro C continuerà almeno fino a Clodio-Mazzini, i romani chiedono di andare oltre Farnesina e di arrivare a Saxa Rubra, per noi è un'idea molto interessante". (Rer)