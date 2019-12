Romania: primo nove mesi 2019, oltre 2 milioni di stranieri in visita

- Oltre due milioni di stranieri hanno visitato la Romania nei primi nove mesi di quest'anno ed hanno speso quasi circa 1,15 miliardi di euro. Lo rileva l'Istituto nazionale romeno di statistica (Ins) con un comunicato. Quasi la metà di loro sono venuti per motivi di lavoro, per partecipare a congressi, conferenze, corsi, fiere e mostre. Gli stranieri hanno speso il 50 per cento del denaro pagando l'alloggio ed hanno preferito le strutture alberghiere con la colazione inclusa. Circa il 18 per cento delle spese sono state fatte nei ristoranti e nei bar e poco più del 30 per cento hanno rappresentato regali e souvenir. L'80 per cento degli stranieri sono arrivati in Romania con l'aereo, l'11 per cento con le auto personali e il 7 per cento in pullman e bus. (Rob)