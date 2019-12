Giustizia: Zingaretti su prescrizione, da Pd proposta a servizio cittadini e imprese

- Il Partito democratico è per "una giustizia al servizio dei cittadini, per tempi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l’innocenza e nei quali le imprese, che hanno contenziosi, possano contare su esiti rapidi". Lo afferma il leader dem, Nicola Zingaretti, in una nota per poi aggiungere: "E'’ questo il senso della nostra iniziativa che guarda agli interessi del Paese, al rispetto della certezza del diritto e della legalità". (Com)