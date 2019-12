Piemonte: traporti regionali, Trenitalia lancia la conciliazione paritetica

- Se i clienti del trasporto regionale piemontese ritengono di non aver trovato adeguata soddisfazione al proprio reclamo o a una richiesta di rimborso potranno ricorrere gratuitamente alla conciliazione paritetica. Lo comunica Ferrovie dello Stato. La novità, già in vigore per i passeggeri di Frecce e Intercity, sarà estesa anche ai clienti del trasporto Regionale di Trenitalia permettendo ai viaggiatori di farsi rappresentare da un’associazione di consumatori per una mediazione con Trenitalia e una positiva risposta alla loro richiesta in maniera facile e senza ricorso a vertenze legali. Uno nuovo servizio voluto da Trenitalia per essere sempre più vicina alle persone che viaggiano sui propri treni regionali accogliendo le richieste avanzate in tal senso da numerose associazioni dei consumatori. (segue) (Rpi)