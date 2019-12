Angola: Fmi, debito pubblico diminuirà al 69,4 per cento del Pil nel 2024

- Il debito pubblico dell'Angola dovrebbe diminuire al 69,4 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nel 2024 rispetto alla previsione del 110,9 per cento stimata per il 2019. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il paese africano dovrebbe chiudere l'anno con un debito pubblico interno pari al 34,4 per cento del Pil e con un debito estero del 76,5 per cento del Pil, percentuali che diminuiranno rispettivamente al 12,9 per cento e al 56,5 per cento nel 2024. “Il debito dell'Angola rimane sostenibile, ma il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo è aumentato in modo sostanziale e il rischio già elevato è aumentato ancora di più”, hanno affermato gli esperti dell’Fmi nel rapporto dettagliato sulla seconda revisione del programma di stabilizzazione macro-economica, che prevede un importo pari a 3,7 miliardi di dollari. Quanto all’anno in corso, l’economia dell’Angola dovrebbe chiudere il 2019 con un rapporto debito pubblico totale del 110,9 per cento, riflettendo principalmente il rapido deprezzamento della valuta nazionale (il kwanza) nell'ultimo trimestre. “Il debito dell'Angola rimane altamente vulnerabile agli shock macro-economici e di bilancio, con i principali rischi per la sostenibilità del debito derivanti da un deprezzamento più rapido del previsto del tasso di cambio, maggiori cali dei prezzi o della produzione di petrolio, un possibile deterioramento dell'accesso ai mercati finanziari e l'insorgenza di vari rischi, tra cui il debito pubblico. (Res)