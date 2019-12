Costituzione: Casellati, bussola Paese, resta riferimento sicuro per popolo italiano

- La Costituzione è la "bussola del nostro Paese". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A 72 anni dalla sua firma, i principi democratici e i valori universali sanciti dalla Carta costituzionale continuano a rimanere un sicuro riferimento per il popolo italiano", aggiunge ricordando la promulgazione della Costituzione italiana avvenuta il 27 dicembre del 1947. "Le grandi trasformazioni sociali che hanno contraddistinto gli ultimi decenni non hanno scalfito l’insieme delle regole a fondamento della nostra Carta, che hanno fatto dell’Italia la 'casa comune di tutti gli italiani'. La sua lungimiranza e modernità - conclude la seconda carica dello Stato - stanno soprattutto nella centralità riconosciuta alla dignità della persona e agli irrinunciabili valori di uguaglianza e libertà".(Com)