Infrastrutture: De Micheli, mezzo miliardo euro per opere Roma. Tramvie su Togliatti e Tiburtina e funivie Casalotti e Magliana

- "Nei giorni scorsi abbiamo approvato in conferenza unificata Stato-Regioni quasi mezzo miliardo di euro per tranvie e funivie in città". Lo ha annunciato questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Con i circa 500 milioni stanziati dal ministero saranno quindi finanziati 50 nuovi tram per la città, la tramvia su viale Palmiro Togliatti, quella su via Tiburtina, la funivia Battistini-Casalotti e la funivia Magliana. Il Campidoglio aveva chiesto il finanziamento anche di altre due opere, il tram su via Cavour fino a largo Corrado Ricci e il rinnovo della Roma-Giardinetti. I progetti per adesso non saranno finanziati. (segue)(Rer)