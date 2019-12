Siria: Onu, oltre 235 mila persone fuggite dalla provincia di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 235 mila persone sono fuggite nelle ultime due settimane dalla provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo affermano le Nazioni Unite in un comunicato ripreso dall’emittente satellitare “al Arabiya”, secondo cui gli sfollamenti sono legati all’ultima ondata di attacchi delle forze governative e dell’aeronautica russa contro le ultime roccaforti ribelli. La regione di Maaret al Numan sarebbe rimasta “quasi svuotata” dopo gli sfollamenti avvenuti tra il 12 e il 25 dicembre. Nonostante un accordo per il cessate il fuoco siglato nell’agosto scorso, Russia e Siria hanno intensificato infatti gli attacchi a partire dalla metà di dicembre e decine di città e villaggi sono stati liberati dalla presenza di ribelli. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), a fuggire negli ultimi giorni sono stati in particolare i residenti della città di Saraqab, che potrebbe presto essere coinvolta negli scontri.(Res)