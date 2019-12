Russia: Putin a riunione Consiglio nazionale di sicurezza, focus su Siria e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una riunione con i rappresentanti del Consiglio di sicurezza nazionale: al centro del confronto le situazioni di crisi in Siria e in Libia. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. "Nell'incontro Putin ha discusso con il Consiglio della situazione in Siria, con un attenzione particolare sull'aumento delle attività terroristiche negli ultimi giorni a Idlib, e della situazione in Libia. Gli esponenti del Consiglio hanno espresso il loro sostegno nell'assistere gli sforzi internazionali per provare a risolvere i conflitti nei due paesi", ha dichiarato Peskov. Alla riunione oggi in Russia hanno preso parte, oltre a Putin, anche il primo ministro Dmitrj Medvedev, il segretario generale del Consiglio nazionale di sicurezza Nikolaj Patrushev e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov.(Rum)