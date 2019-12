Kosovo: accordo di governo, nuovo stallo in negoziati tra Ldk e Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per un accordo di governo tra i due partiti che hanno vinto le elezioni in Kosovo, il movimento Vetevendosje di Albin Kurti e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Isa Mustafa, si sono bloccati ancora una volta a seguito di un nuovo rifiuto da parte dei vertici della Lega. Lo ha dichiarato lo stesso Kurti in un videomessaggio rivolto ai cittadini. “Alla Ldk abbiamo concesso l’incarico di presidente del parlamento, mentre a noi sarebbero spettati i due vice”, ha detto il leader di Vetevendosje, ricordando che uno dei punti più importanti dell’accordo riguarda la nomina del presidente della repubblica nel 2021. “Dal momento che hanno premuto molto perché la decisione spetti a loro, abbiamo chiesto in cambio il controllo del ministero dell’Interno e che la nomina della Lega venga approvata anche da Vetevendosje”, ha aggiunto Kurti spiegando la proposta del movimento nel quadro dei negoziati. (segue) (Kop)