I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Gaza, palestinesi ridurranno manifestazioni lungo frontiera con Israele - I palestinesi della Striscia di Gaza ridurranno la frequenza delle proteste lungo la linea di demarcazione con Israele per la prima volta dall'inizio delle dimostrazioni, circa 20 mesi fa. Il Comitato nazionale superiore di Gaza, in cui sono riunite diverse fazioni e organizzazioni della società civile che organizzano le proteste, ha reso noto che oggi si terrà una manifestazione, ma che successivamente avranno luogo a cadenza mensile e in occasione delle festività nazionali, invece che ogni venerdì come avvenuto finora. (Res)