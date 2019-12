Trasporto aereo: Uzbekistan Airways, annunciati prezzi ridotti per voli verso Mosca

- La compagnia aerea Uzbekistan Airways ha annunciato oggi una diminuzione dei prezzi relativi alle tratte verso la città di Mosca. Lo riferiscono i media della repubblica centrasiatica, aggiungendo che le tariffe ridotte rimarranno in vigore fino al 31 marzo del prossimo anno. Stando alle informazioni diffuse, una diminuzione analoga entrerà in vigore a partire dal 15 gennaio per i voli da Mosca a tutte le città uzbeke. (Res)