Tunisia: Lega diritti umani, si resti al riparo da tensioni internazionali

- La Lega tunisina per la difesa dei diritti dell’uomo (Ltdh) ha fatto appello al presidente della Repubblica Kais Saeid e alle istituzioni nazionali perché il paese resti “al riparo dalle tensioni internazionali” e non aderisca “ad alcun atto di guerra”. Lo si legge in un comunicato stampa pubblicato a due giorni dalla visita a Tunisi del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che di recente ha deciso di fornire ufficialmente aiuti umanitari al Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia. “Nonostante la carenza di informazioni, tutto sembra indicare che la visita del presidente turco in Tunisia rientri nel quadro dell’escalation nella guerra in Libia e sia atta a favorire una parte rispetto a un’altra”, ha osservato l’organizzazione per i diritti umani, che ha quindi invitato la presidenza a “consultare le istituzioni dello Stato prima di assumere qualsiasi decisione relativa alla sicurezza nazionale”. “Qualsiasi interferenza militare negli affari interni di un altro paese equivale a un crimine”, ha sottolineato la Ltdh. Ieri pomeriggio la presidenza tunisina ha negato l’intenzione di aderire a qualunque coalizione o alleanza a favore di una delle parti libiche in conflitto.(Tut)