Difesa: Iran avvia esercitazioni navali congiunte con Russia e Cina

- La Marina militare iraniana ha dato il via oggi alla prima esercitazione navale congiunta con Russia e Cina nella parte settentrionale dell’Oceano indiano. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. Le manovre, che dureranno quattro giorni, hanno preso il via dalla città portuale sud-orientale di Chahbahar, nel Golfo dell'Oman, vicino al confine con il Pakistan. Secondo quanto annunciato dal comandante della Marina militare iraniana, ammiraglio Hossein Khanzadi, le esercitazioni hanno l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle vie navigabili della regione. Ieri il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha dichiarato che l'esercitazione "approfondirà gli scambi e la cooperazione tra le marine dei tre paesi". Alle manovre partecipa il cacciatorpediniere lancia missili della Marina cinese Xining. Teheran ha cercato di rafforzare la cooperazione militare con Pechino e Mosca per tentare di arginare gli effetti delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti nel maggio 2018 dopo il ritiro di Washington dall’accordo sul nucleare firmato nel luglio 2015.(Res)