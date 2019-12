Valle d'Aosta: Salon international de l’agriculture, aperto bando partecipazione

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali ha informato che è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione attraverso attività temporanea di promozione e commercializzazione di prodotti Dop, Pat e di vini Doc della Valle d’Aosta al Salon international de l’agriculture, che si svolgerà a Parigi dal 22 febbraio al 1° marzo 2020. Le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aventi i requisiti di Pmi e interessate, potranno ottenere le informazioni necessarie e scaricare la relativa modulistica sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta. Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere spedito a mezzo Pec entro il 10 gennaio 2020 oppure consegnato presso l’Ufficio protocollo dell’assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, sito a Saint-Christophe (Ao) in Località La Maladière–Rue La Maladière, 39, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. (Ren)