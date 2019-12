Governo: De Micheli, dimissioni Fioramonti? Riguardano M5s.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rapporti tra i partiti di maggioranza stanno crescendo in maniera quotidiana, la vicenda di Fioramonti riguarda lui e credo che il Movimento 5 stelle lo affronterà nei prossimi giorni in accordo con il presidente del Consiglio. Il governo è stabile sulla base di quante risposte darà alle persone. Sul motivo per cui si è dimesso io ho un'altra opinione: le risorse ci sono, come ha ricordato il ministro Gualtieri, al di là questo, credo che questa manovra sia un miracolo, con tutto quello che è successo e con tutti i limiti che dobbiamo superare con umiltà che deve caratterizzare un governo coalizione bisogna riconoscere che questo è un grande miracolo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, parlando a margine della sua visita di questa mattina al cantiere della Metro C a Roma. "Oggi - ha aggiunto De Micheli - siamo qui per dire che abbiamo risposto a un bisogno dei romani: si fanno tante chiacchiere questi sono fatti. Questi saranno l'unica misura del nostro operato.(Rer)