Metro Roma: De Micheli, cabina di regia per completamento linee in tempi certi. Noi pronti a finanziare

- "Come ministero abbiamo appena approvato 10 milioni di euro per sbloccare la metro C e portarla a piazza Venezia. Sono contenta perché questa sarà un'opera che cambierà la vita dei romani: avevamo detto che avremmo dato il nostro contributo per la metro e lo abbiamo fatto. Perché si capisca che questo governo è particolarmente interessato al miglioramento della qualità della vita nella sua Capitale che è la vetrina del paese per il mondo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli parlando all'interno del cantiere della metro C nella stazione di Amba Aradam-Ipponio che ha visitato questa mattina insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Permettere gli spostamenti senza usare la macchina - ha spiegato - credo sia uno dei modi per mostrare che questo paese è in grado di fare un cambio di passo: metteremo tutte le istituzioni interessate intorno a un tavolo per trovare il modello di governance più adatto per completare le linee metropolitane della città, dovremmo darci anche dei tempi precisi". "Credo - ha aggiunto De Micheli - che la visita di oggi debba essere un segnale dell'impegno del governo e delle istituzioni per risolvere punto per punto tutti i problemi. Quello che decidiamo oggi verrà goduto fra qualche anno ma questi non ci limita nel deciderlo subito, bene e anche nel finanziarlo".(Rer)