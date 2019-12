Algeria: governo turco esenta gli algerini under 15 e over 65 dal visto

- Il governo turco ha deciso di esentare gli algerini di età inferiore ai 15 e superiore ai 65 anni dall'obbligo del visto per entrare in Turchia. Una decisione che arriva quattro mesi dopo un inasprimento delle procedure deciso per gli algerini. Secondo diversi media algerini, che citano il giornale ufficiale turco "Turkiye Cumhuriyeti", gli algerini di età inferiore ai 15 anni e di età superiore ai 65 anni, titolari di passaporti ordinari, possono effettuare soggiorni di breve durata (90 giorni) in Turchia senza richiedere un visto. Le stesse fonti specificano che la decisione, pubblicata venerdì 27 dicembre, porta la firma del presidente Recep Tayyip Erdogan. Alla fine di agosto la Turchia ha annullato il rilascio di visti elettronici per i giovani algerini di età compresa tra 18 e 35 anni. (Ala)