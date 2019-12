Argentina-Brasile: ministro Esteri Solà a Brasilia a fine gennaio, attivata "linea dialogo permanente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, ha annunciato che si recherà in Brasile il 31 gennaio. Lo afferma in una nota ufficiale che dà conto di una "lunga conversazione" tenuta ieri via teleconferenza con il suo pari brasiliano, Ernesto Araujo. Nel colloquio, durato circa un'ora e mezzo, Argentina e Brasile hanno accordato "una linea diretta permanente tra i due ministeri sulle politiche comuni riguardanti le relazioni commerciali tra i due paesi" e Araujo ha invitato Solà a Brasilia a fine del mese prossimo. "La relazione tra Argentina e Brasile è quella tra due paesi affratellati che storicamente hanno mantenuti relazioni commerciali, culturali e politiche fruttifere", ha detto il ministro degli Esteri argentino nel corso della conversazione. (segue) (Abu)