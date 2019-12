Argentina-Brasile: ministro Esteri Solà a Brasilia a fine gennaio, attivata "linea dialogo permanente" (2)

- I due ministri, prosegue la nota ufficiale, "hanno condiviso la necessità di dare rilievo alla partecipazione del settore privato nei negoziati commerciali" e "di potenziare il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) come un ambito che deve continuare ad essere prioritario". In questo senso, precisa la nota, "il governo brasiliano ha manifestato la sua volontà di approvare l'accordo con l'Unione Europea" mentre "Solà ha condizionato questo punto all'impatto dell'accordo sull'industria argentina e all'opinione di imprenditori e lavoratori". I due ministri hanno deciso inoltre di "discutere la riduzione dei 'dazi esterni comuni' del Mercosur (Aec) settore per settore in accordo con i potenziali pregiudicati". (segue) (Abu)