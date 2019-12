Argentina-Brasile: ministro Esteri Solà a Brasilia a fine gennaio, attivata "linea dialogo permanente" (3)

- L'avvicinamento tra i due governi avviene in un contesto di manifesta instabilità delle relazioni. Il ministro argentino Solà ha rivelato la settimana scorsa di aver sospeso un viaggio ufficiale in Brasile già programmato a causa delle aggressioni e le critiche provenienti da "una diplomazia di twitter" definita come "unilaterale, molto aggressiva" e "con critiche a volte assurde". Al centro delle proteste argentine le critiche al nuovo governo peronista di Alberto Fernandez pubblicate nei social soprattutto dal presidente Jair Bolsonaro, che ha attaccato tanto le manovre economiche quanto la posizione di Buenos Aires rispetto alla crisi in Bolivia. "Avevo pensato di viaggiare in Brasile dopo una buona conversazione con il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, ma succedono cose strane", ha dichiarato Solà in un'intervista rilasciata al canale "C5N". "Ho ricevuto un messaggio con un invito a recarmi in Brasile. Anche il presidente Fernandez ha ricevuto un invito ufficiale per un viaggio che sarebbe stato comunque più in là nel tempo. Allo stesso tempo appare però su twitter una diplomazia unilaterale molto aggressiva con critiche a volte assurde", ha quindi aggiunto il ministro. (segue) (Abu)