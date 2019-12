Argentina-Brasile: ministro Esteri Solà a Brasilia a fine gennaio, attivata "linea dialogo permanente" (5)

- In una lunga intervista concessa recentemente alla rivista "Veja", Bolsonaro si era concesso una "analisi della questione Argentina", mettendo in evidenza i legami con quella sinistra latinoamericana da lui sempre censurata. "Evo Morales è in Argentina, che è al confine con la Bolivia. È un indizio. Si fermerà lì cercando di destabilizzare" il suo paese d'origine, ha detto Bolsonaro tornando ad esprimere critiche sulla decisione di Buenos Aires di concedere a Morales la possibilità di chiedere lo status di rifugiato. Il leader conservatore è quindi tornato ad attaccare scelte di politica interna del nuovo governo argentino. "È arrivata l'informazione che il presidente argentino vuol rivedere la legge, evitare che la giustizia arresti o persegua qualcuno politicamente. Laggiù Lula, che dice di essere tra virgolette un perseguitato politico, non sarebbe arrestato. Questo scenario ci preoccupa molto", ha detto Bolsonaro. (segue) (Abu)