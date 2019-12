Argentina-Brasile: ministro Esteri Solà a Brasilia a fine gennaio, attivata "linea dialogo permanente" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le distanze politiche e personali tra i due presidenti non sono mai state un mistero. Bolsonaro non ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Fernandez, lo scorso 10 dicembre, mandando al suo posto il vice Hamilton Mourao, ma solo dopo una trattativa che i media hanno descritto come molto complicata. Si tratta della prima volta dal 2003 che un capo dello stato brasiliano non partecipa all'evento. Il presidente brasiliano ha più volte criticato le politiche dei governi argentini di centrosinistra. Una posizione ribadita con il convinto appoggio dato al presidente uscente Mauricio Macri nelle elezioni da questi perse il 27 ottobre. Bolsonaro aveva ricordato le "solide relazioni" che Cristina Fernandez - "una signora che è stata presidente fino a poco tempo fa" - ha avuto con i leader neo-socialisti della regione, da Inacio Luiz Lula da Silva a Dilma Rousseff, da Fidel Castro e Hugo Chavez. "Tutta questa gente che voleva una grande patria bolivariana" nella quale, secondo Bolsonaro, "non esisteva il rispetto per la libertà". Il presidente brasiliano ha anche criticato alcuni annunci sulle possibili politiche del nuovo governo argentino, tra cui il congelamento dei prezzi o l'aumento dei salari, misure "che non hanno funzionato in nessun posto del mondo". (segue) (Abu)