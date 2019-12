Energia: Nigeria, Nlng firma decisione investimento finale su progetto Train 7

- La compagnia nigeriana Nlng, che produce gas naturale liquefatto (Gnl), ha firmato oggi ad Abuja decisione di investimento finale sul progetto Train 7, volto ad espandere l’impianto di gas naturale liquefatto sull'isola di Bonny. Lo ha annunciato la stessa compagnia in una nota. Il progetto, che contribuirà ad aumentare del 35 per cento la produzione di Gnl della Nigeria, era stato rinviato diverse volte negli ultimi anni. L’annuncio giunge dopo che lo scorso 13 dicembre Nlng aveva siglato un accordo di fornitura di gas di 20 anni con i partner della joint venture del progetto Train 7 (Nnpc, Eni, Total e Shell). Attualmente Nlng gestisce sei unità di trattamento del Gnl (note come “treni”) sull'isola di Bonny. Nel 2018 la Nigeria è stata il quinto produttore di Gnl al mondo, perdendo il quarto posto in favore degli Stati Uniti. (Res)