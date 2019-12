Governo: Laforgia (Leu), Conte chiami forze politiche per costruire progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte chiuda velocemente la sostituzione di Fioramonti. Ma chiami le forze politiche a costruire un progetto per l’Italia. Senza un orizzonte comune non si va avanti." Così inn una nota il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. (Com)