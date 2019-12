Cina: turisti nel paese in crescita del 4,7 per cento nei primi tre trimestri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, le seguenti città hanno visto un aumento della popolarità: Yanji, Lijiang, Zhuhai, Weihai, Nanning - che potrebbero essere collegate al lancio di nuove rotte di volo, ferrovie ad alta velocità e mezzi pubblici più convenienti. I turisti dai 25 ai 44 anni rappresentavano il 49,9 per cento di coloro che hanno visitato la Cina, più di ogni altra fascia d'età, seguiti dai turisti dai 45 ai 64 anni che rappresentavano il 28,4 per cento e dai 15 ai 24 anni che rappresentavano il 13,7 per cento del totale. (Cip)