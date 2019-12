Cina: profitti industriali in crescita del 5,4 per cento a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle imprese industriali statali sono diminuiti dell'11,2 per cento a 1.600 miliardi di yuan (228,6 miliardi di dollari), mentre quelli delle imprese private sono aumentati del 6,5 per cento a 1.590 miliardi di yuan (227,1 miliardi di dollari) nei primi undici mesi. Durante il periodo, i profitti nei settori dell'elettricità, del calore, del gas, della produzione di acqua e di approvvigionamento sono saliti del 17,7 per cento a 464,3 miliardi di yuan (66,3 miliardi di dollari) e quelli del settore minerario sono aumentati dell'un per cento a 517,4 miliardi di yuan (73,9 miliardi di dollari). Tuttavia, i profitti dell'industria manifatturiera sono scesi del 4,1 per cento a 4.630 miliardi di yuan (661,6 miliardi di dollari). Solo a novembre, le imprese statali hanno registrato una crescita degli utili dello 0,6 per cento su base annua, invertendo la traiettoria al ribasso dalla seconda metà dell'anno. Nel frattempo, le imprese private e le piccole imprese hanno registrato una rapida crescita degli utili rispettivamente del 14,7 e dell'8,6 per cento su base annua. (segue) (Cip)