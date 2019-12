Imprese: il 30 dicembre Tesla consegnerà prime auto Modello 3 prodotte da mega fabbrica di Shanghai (2)

- Secondo le fonti, il nuovo prestito sarà parzialmente utilizzato per rinnovare il debito precedente di 3,5 miliardi di yuan e che il resto sarà utilizzato nella fabbrica e nelle operazioni in Cina di Tesla. Il tasso di interesse del nuovo prestito sarà ancorato al 90 per cento del tasso di interesse di riferimento, un tasso che le banche cinesi offrono ai loro migliori clienti, stando alle fonti. (segue) (Cip)