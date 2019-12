Imprese: il 30 dicembre Tesla consegnerà prime auto Modello 3 prodotte da mega fabbrica di Shanghai (3)

- La settimana precedente Tesla ha annunciato l'intenzione di tagliare i prezzi delle sue auto Modello 3 costruite in Cina del 20 per cento l'anno prossimo, secondo quanto riferito dalla stampa internazionale che cita persone con familiarità con i piani aziendali. I prezzi delle auto, che saranno prodotte nella nuova fabbrica di Tesla a Shanghai, ammonteranno a 355.800 yuan 50.547 dollari) e saranno probabilmente abbassati dalla seconda metà del 2020, secondo quanto riferito. La scala e la tempistica delle riduzioni dei prezzi potrebbero cambiare in base alle situazioni di mercato, si aggiunge. (segue) (Cip)