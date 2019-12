Imprese: il 30 dicembre Tesla consegnerà prime auto Modello 3 prodotte da mega fabbrica di Shanghai (6)

- Il principale produttore statunitense di veicoli elettrici con sede a Palo Alto, in California, ha dichiarato di aspettarsi che il volume totale delle vendite del Modello 3 cresca di circa il 50 per cento entro la fine di quest'anno, con le massime priorità focalizzate sul controllo dei costi e sui preparativi per la prossima fase di espansione in il 2020. Inoltre, Tesla nutre grandi speranze per la sua crescita nel mercato cinese, in particolare il suo nuovo stabilimento a Shanghai, nella Cina orientale. La società ha dichiarato che "sta già producendo veicoli completi su base di prova, dalla carrozzeria, alla vernice e all'assemblaggio generale, presso la mega fabbrica Shanghai". Quest'ultima, dovrebbe iniziare la catena di produzione alla fine del 2019, con una quota settimanale iniziale di circa tremila veicoli elettrici Modello 3. (Cip)