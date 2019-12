Umbria: Mancini (Lega), tumori neuroendocrini, necessario riattivare presidio ambulatoriale

- “Un colloquio proficuo e risolutivo”. Così il consigliere regionale umbro Valerio Mancini (Lega) ha definito l’incontro avuto con il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, in merito “alla possibilità di riattivare quanto prima il presidio ambulatoriale per l’assistenza di malati di tumori neuroendocrini presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, chiuso lo scorso 5 ottobre”. Mancini ha poi ricordato: “Già l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, si era subito interessato alla vicenda. Con lui abbiamo aperto un dialogo insieme ai rappresentanti di Ainet (Associazione italiana tumori neuroendocrini) per metterlo al corrente di quanto accaduto e trovare insieme una soluzione per riattivare quanto prima il presidio all'interno dell’azienda ospedaliera perugina. Vi era grande preoccupazione da parte dell’associazione, che ripetutamente, ma invano, aveva cercato un dialogo con i dirigenti amministrativi, chiedendo che il servizio venisse ripristinato perché indispensabile per la presa in carico di nuovi pazienti e per il follow-up dei pazienti già in cura, che sono oltre 200 e necessitano di assistenza superspecialistica”. (segue) (Ren)