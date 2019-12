Umbria: Mancini (Lega), tumori neuroendocrini, necessario riattivare presidio ambulatoriale (2)

- “All'incontro con il commissario Onnis – ha spiegato il consigliere regionale - erano presenti anche Paride Santi (segretario regionale del sindacato Fsi-Usae) e Giampiero Bacianino (membro di Ainet) che ha illustrato con chiarezza le criticità riscontrate a seguito della chiusura dell’ambulatorio. Dal 5 ottobre i pazienti, seppur seguiti ugualmente da medici altamente qualificati, hanno iniziato a evidenziare criticità dovute a carenze organizzative, non ascrivibili al personale medico con ripercussioni nel campo della ricerca di cure sperimentali. L’Umbria vanta innumerevoli eccellenze nel settore sanitario: il ‘Centro per la diagnosi e la cura dei tumori neuroendocrini’ ha ottenuto riconoscimenti anche a livello europeo e merita pertanto di essere rimesso in funzione, anche per evitare alla Regione un aggravio di spese per la mobilità passiva”. “Al termine del nostro incontro – ha concluso Mancini – il commissario straordinario ha manifestato la volontà di costituire una equipe propedeutica ad un futuro dipartimento preposto all'assistenza dei malati di tumore neuroendocrino. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nell'ottica di piena stabilizzazione delle risorse umane e di valorizzazione della notevole capacità operativa dell’azienda ospedaliera di Perugia, che va sostenuta e stimolata”. (Ren)