Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (3)

- Ha parlato di Venezia. Questa nuova Europa verde darà una mano a salvarla. "L'acqua alta non è una novità, ma Venezia è un chiaro esempio su come l'intensità e la frequenza di fenomeni estremi stiano aumentando, è il sintono di una tragedia che oggi è solo all'inizio. In Europa abbiamo il Fondo di solidarietà dal quale l'Italia ha ricevuto fino ad ora 2,8 miliardi, ma si tratta di risposte di breve termine. Nel lungo periodo l'unica soluzione è la lotta al cambiamento climatico. Solo così possiamo combattere l'acqua alta". A proposito del progetto europeo per supportare la produzione di batterie elettriche — e sottrarci alla dipendenza dalla Cina — Francia e Germania chiedono una riforma dell'Antitrust Ue per favorire la nascita di campioni europei. "La spina dorsale della nostra economia sono le piccole e medie imprese, ma è vero che in alcuni settori la competizione è ridotta a pochi soggetti globali. Dunque sarà necessario rivedere le regole sulla concorrenza. In alcuni settori, quelli più globalizzati, la nostra analisi delle posizioni di mercato sarà in riferimento al livello mondiale per favorire l'emergere di competitors europei. In tutti gli altri settori, invece, continueremo ad analizzare il mercato europeo per tutelare l'interesse dei consumatori". (segue) (Res)