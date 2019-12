Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (4)

- Poi giudica la fusione Fca-Peugeot che crea proprio un grande polo europeo e punta a innovare sull'auto elettrica. "Innanzitutto è una decisione delle due compagnie che vogliono dimostrare di saper innovare. La politica dovrebbe in generale limitarsi a fornire incentivi agli investimenti in innovazione e ricerca. Vedo sempre più spesso settori e aziende che decidono di investire in tecnologie pulite perché capiscono che per il loro business altrimenti non ci sarebbe futuro". Von der Leyensi è presentata come la presidente 'verde' della Commissione, eppure i Verdi non sono in maggioranza mentre le hanno votato la fiducia i partiti al governo in Polonia e negli altri paesi dell'Est che hanno grandi problemi con l'ambiente. "La mia maggioranza ideale è quella pro europea. Rifiuto l'appoggio solo dei partiti manifestamente anti europei. Ma il Parlamento di Strasburgo decide progetto per progetto, non ci sono maggioranza e opposizione come nelle assemblee nazionali. A luglio ho iniziato con numeri stretti, poi si sono allargati e stabilizzati con la fiducia di novembre e apprezzo che i Verdi da un 'no' al primo voto siano passati all'astensione. Caso per caso troveremo una maggioranza agendo sempre nell'interesse europeo". (segue) (Res)