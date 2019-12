Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (5)

- Alcuni ritengono che la lotta all'inquinamento sia positiva per l'ambiente, ma negativa per il consenso. Il negazionismo di Trump ne sarebbe un esempio. "Penso che le cose stiano esattamente all'opposto. L'esperienza quotidiana delle persone dimostra che la situazione sta peggiorando tra incendi, inondazioni, siccità e desertificazione. Non a caso molte città statunitensi e la California condividono gli obiettivi degli accordi di Parigi sul clima". von der Leyen ha definito la sua una 'Commissione geopolitica'. A inizio 2020 incontrerà Donald Trump. "Sarà un incontro, che stiamo pianificando per gennaio o febbraio, per conoscerci e sarà saggio non porre sul tavolo solo le questioni che ci separano, come il commercio, ma anche quelle che ci uniscono come business, cultura, ricerca e università, nonché l'amicizia tra i nostri popoli". (segue) (Res)