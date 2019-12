Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'accordo sul nucleare iraniano, "è sempre più difficile salvarlo, per riuscirci è necessario che anche l'Iran tenga fede all'accordo, circostanza in crescente pericolo". Nel 2020 ci saranno due summit Ue-Cina. "La Cina è molto assertiva e d'altra parte ci sono temi sui quali noi siamo duri, come diritti umani e cybersicurezza. Ma ci sono anche argomenti in cui abbiamo un interesse in comune, come il clima, sul quale dialogheremo". In Libia parlano le armi e paesi come Russia e Turchia rischiano di spartirsi il Paese. "Deve essere chiaro che in Libia non può esserci una soluzione militare. La Libia soffre per la presenza di attori esterni che provano a influenzarne il futuro. La Ue è compatta nel sostenere il processo di pace condotto dalle Nazioni Unite e nel dire che l'unica soluzione possibile passa per un accordo diplomatico e politico tra tutti gli attori libici". (segue) (Res)