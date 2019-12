Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (7)

- Però questo approccio, in Siria, non ha funzionato. "Le guerre in Siria ed Iraq non sono iniziate per colpa dell'Europa. In Iraq la coalizione contro l'Isis ha stabilizzato la situazione mentre l'opera europea di rafforzamento dei curdi e del governo di Bagdad, così come la ricostruzione finanziata da Ue e Onu, hanno permesso una pace duratura. Questi processi non sono mai lineari". Non pensa che oggi si potrebbe fare in Libia. "No, perché in questo momento ci sono troppi attori che cercano di spaccare il Paese con le armi. Riteniamo che una soluzione per un futuro di pace duratura in Libia possa meglio realizzarsi nell'ambito del processo di Berlino delle Nazioni Unite nel quale anche l'Unione Europea è coinvolta". (segue) (Res)