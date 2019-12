Ue: presidente von der Leyen a "la Repubblica", saremo più forti e più verdi. (8)

- I migranti sono un tema connesso alla Libia. "L'Italia negli ultimi anni ha fatto un lavoro straordinario e ora dobbiamo essere più solidali. Dobbiamo uscire dallo stallo con un approccio comprensivo basato su misure su cui già c'è consenso tra governi e altre rinnovate per trovare un accordo. Porteremo nuove idee sul trattato di Dublino e sull'asilo. Servono confini esterni forti, un approccio comune sull'asilo all'interno del Continente e forti investimenti esterni nei paesi di origine dei migranti. 'l'utti i governi europei dovranno contribuire per avere una vera condivisione degli oneri. Inoltre dovremo lavorare a vie legali per chi vuol venire a lavorare in Europa". Sulla politica dei rimpatri, infine, "daremo sempre protezione a chi ne ha bisogno, chi invece non ne ha diritto dovrà tornare a casa propria. Investire insieme a governi e Unione africana nei paesi di origine per dare prospettive e lavoro ai giovani significa anche investire nella buona governane. In altre parole: le autorità locali che ricevono i nostri finanziamenti sono responsabili e si dovranno prendere cura dei loro cittadini che verranno rimpatriati", ha concluso von der Leyen. (Res)